من هم قادة تنظيم القاعدة الطلقاء؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



على الرغم من تمكن الجهات الإستخباراتية نتيجة جهود مكافحة الأرهاب من القضاء على عدد كبير من كبار قيادات القاعدة الا ان علامات استفهام تُرسم حول بعض القيادات التي لا تزال طليقة .



أحد الإرهابيين الذي قيل إنه يخطط لقيادة هجوم آخر على الولايات المتحدة هو عدنان الشكر جمعه الذي قضى بعض الوقت في فلوريدا قبل الفرار من امريكا في أعقاب الهجمات.

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وهناك مشتبه آخر هو عبد الرؤوف جدي. يُعرف أيضًا باسم الفاروق التونسي ، وهو طيار مُدَرَّب يحمل جواز سفر كندي ويُقال إنه مقبل على "موجة ثانية" من الهجمات الانتحارية بعد 11 سبتمبر.

زعماء في القاعدة ما زالوا على قيد الحياة ، وهم سيف العدل ، وعبد الله أحمد عبد الله ، وأيمن الظواهري.



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في ذكرى هجمات 11 ايلول الاولية للقضاء على رؤوس الإرهاب