بومبيو: جاهزون لبدء المحادثات فورا مع بيونغ يانغ

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية من أجل استكمال نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية بحلول يناير/ كانون الثاني من عام 2021.

وقال بومبيو إنه دعا نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو للاجتماع معه في نيويورك الأسبوع المقبل حيث من المقرر أن يحضرا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة دعت ممثلين لكوريا الشمالية للاجتماع مع المبعوث الأمريكي بشأن كوريا الشمالية ستيفن بياغون في فيينا في "أقرب فرصة".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى قرار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "استكمال إغلاق موقع دونغ تشانغ-ري بحضور مفتشين أمريكيين ودوليين باعتباره خطوة إلى الأمام نحو نزع السلاح النووي النهائي والأكيد لكوريا الشمالية".

وقال بومبيو في بيان "على أساس تلك التعهدات المهمة فإن الولايات المتحدة مستعدة للدخول فورا في مفاوضات لإحداث تحول في العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية".

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعهد كوريا الشمالية الذي جاء بعد قمة في بيونغ يانغ بين الزعيم الكوري الشمالي ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن. إلا أن بعض المسؤولين والخبراء الأمريكيين عبروا عن خشيتهم من أن يكون ذلك حيلة لإضعاف التحالف بين الولايات المتحدة وسول.

وقالت كوريا الشمالية يوم الأربعاء إنها ستفكك منشآتها الصاروخية الأساسية بشكل دائم في وجود خبراء أجانب، في أحدث بادرة من الزعيم كيم جونج أون لإحياء محادثات متعثرة مع واشنطن بشأن برنامج بلاده النووي.

ورحب ترامب بالتعهدات الجديدة قائلا إنها جزء من "تقدم هائل" مع بيونغ يانغ في عدد من المجالات وأشاد "بالأنباء الطيبة للغاية" من الشعبين الكوريين.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "هو يتحلى بالهدوء وأنا كذلك. لذا سنرى ما سيحدث... الأمور هدأت بشكل كبير".

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