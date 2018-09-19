اعتقال رئيس الوزراء الماليزي السابق بتهمة الفساد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اعتُقل رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، الذي يواجه اتهامات في قضايا غسيل أموال، بحسب ما أكدت اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد.

وسيمثُل رئيس الوزراء السابق غدا أمام المحكمة للاستماع إلى اتهامات رسمية جديدة موجهة إليه متعلقة بقضايا فساد اكُتشفت في حساباته الشخصية، ويشتبه أنها تخص صندوقاً حكومياً.

تجدر الإشارة إلى أن نجيب، شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا بين 2009 ومايو (أيار) الماضي، إلى أن طالته فضائح فساد، وخسر الانتخابات العامة أمام المعارض المخضرم مهاتير محمد، معلمه الأسبق.

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