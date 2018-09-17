مناورات يابانية في بحر الصين الجنوبي

أخبار الآن | طوكيو - اليابان (وكالات)

أجرت اليابان أول مناورة على مواجهة الغواصات في بحر الصين الجنوبي , في خطوة يمكن أن تثير إستفزاز بكين التي تؤكد أحقيتها بمعظم مساحة البحر المتنازع عليه.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان مقتضب إن المناورة المضادة للغواصات أُجريت الخميس في بحر الصين الجنوبي لتحسين التقنيات الاستراتيجية.

ودافع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن المناورة التي قال إنها لا تسعى لاستهداف دولة معينة. ولم يؤكد آبي ولا متحدث باسم وزارة الدفتاع اليابانية ما إذا كانت تلك أول مناورات من نوعها هناك , لكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اكد أنه إتفق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في وقت سابق هذا الشهر على إجراء زيارة لبكين قريبا مضيفا أن العلاقات اليابانية-الصينية دخلت "مرحلة جديدة".

وذكرت صحيفة أساهي شيمبون "إن الغواصة كوروشيو إنضمت الخميس إلى ثلاث سفن حربية يابانية في البحر جنوب غرب جزيرة سكاربورو الصغيرة التي تسيطر عليها الصين".

وتؤكد الصين أحقيتها في معظم مساحة بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد والذي يمر من خلاله خمسة ترليون دولار من التجارة البحرية سنويا، رغم مطالبات كل من بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام.

ويتصاعد التوتر بشأن جزيرة سكاربورو منذ أن سيطرت عليها بكين من مانيلا في 2012.

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