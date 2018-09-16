إنذار بفيضانات كبرى شرق الولايات المتحدة

أخبار الآن | كرولاينا - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أصدرت السلطات الأمريكية شرقي الولايات المتحدة إنذاراً من فيضانات كبرى بعد مرور العاصفة فلورنس التي أوقعت عشرات القتلى على ساحل الاطلسي.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن تصنيف العاصفة فلورنس تم تخفيضه الى منخفض إستوائي لكن الرياح لا تزال قوية ومع تساقط غزير للامطار على كارولاينا الشمالية والجنوبية.

وهطلت الامطار الغزيرة الاحد على دائرة بيت في كارولاينا الشمالية، ولا تزال المنطقة تشهد فيضانات مع تكرار المشهد نفسه منذ الجمعة: سماء ملبدة بالغيوم وأراض زراعية تغمرها المياه.

وبقيت أجهزة الانقاذ في مدينة غريفتون الصغيرة في حالة استنفار فيما حذر قائد جهاز الاطفاء جاستن جونسون من الظروف الاسوأ الاربعاء مع فيضان نهر نيوز.

وقال لوكالة فرانس برس "من طلب منهم إخلاء منازلهم قاموا بذلك، ونواصل القيام بدوريات في المنطقة لكن الناس الذين شهدوا وصول الاعصار ماثيو (عام 2016) يعلمون ماذا ينتظرون".

وحذر بروك لونغ مدير الوكالة الفدرالية لاجهزة الطوارىء في حديث لشبكة "سي ان ان"، "لا يزال أمامنا عدة أيام" مضيفا أن تساقط الامطار لم ينته بعد في وسط وغرب كارولاينا الشمالية وكذلك فرجينيا , وقال "نتوقع أضرارا أكبر" موضحا ان السدود قد تكون مهددة بسبب تصاعد منسوب المياه".



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