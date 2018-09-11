كيم يرسل رسالة لترامب ويدعو لعقد اجتماع ثان

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يطلب فيها تحديد موعد لاجتماع ثان بين الزعيمين.

ووفقا لوكالة أنباء رويترز، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، أن الحكومة الأمريكية ترغب بأن يتم الاجتماع.

ووصفت ساندرز رسالة بيونغ يانغ "بالدافئة" و"الإيجابية"، كما قالت، إن العرض العسكري الأخير في كوريا الشمالية يعد علامة "تقدم" بين البلدين، لأنه لم يعرض أي أسلحة نووية، وموافقا لشروط الولايات المتحدة.

والتقى ترامب بجونغ أون في يونيو الماضي بقمة جمعتهما في سنغافورة، أثمرت عن "محادثات إيجابية"، حسب ما أشار الطرفين لاحقا.

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