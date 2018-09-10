أمريكا تعلن إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إغلاقها للبعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن متهمة بذلك القادة الفلسطينيين بعدم إجراء "مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل".

كما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان "قادة منظمة التحرير الفلسطينية انتقدوا الخطة الأميركية للسلام حتى قبل الاطلاع عليها ورفضوا التحدث مع الحكومة الأميركية بشأن جهودها من أجل السلام".

وأضافت "قررت الإدارة أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيُغلق في الوقت الراهن".



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