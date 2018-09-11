البحث مستمر عن هويات ضحايا 11 سبتمبر

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

اذاً وبعد 17 عاماً على اعتداءات الحادي عشر من أيلول سبتمبر من عام ألفين وواحد, التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما تزال هُويات أكثر من ألفٍ ومئةِ شخص ٍ من ضحايا الهجمات مجهولة.

حيث تم التعرف رسمياً حتى الآن على ألفٍ وستمئةٍ واثنتين وأربعين ضحيةً فقط من أصل ألفين وسبِعمئة وخمسٍ وثلاثين ضحية , ويخصِص مختبر معهد الطب الشرعي في الولاية جزءاً من عمله فقط لتحديد ضحايا الحادي عشر من أيلول سبتمبر , وما يزال فريقٌ علمي يعمل على التعرّف الى هُويات اصحاب مئات العظام والبقايا البشرية ، في ظل تطور تكنولوجي مستمر

في البداية، يختبر الفريق بقايا العظام التي عثر عليها في ركام البرجين. وبعد تكسيرها وطحنها لتصبح رمادا، يتم خلط البقايا البشرية بمادتين كيميائيتين لاستخراج الحمض النووي. ثم يجب أن تتطابق مع الحمض النووي المخزّن لدى المختبر. لكن نجاح كل ذلك ليس مضمونا في النهاية.

وتجرى أعمال الفريق في مكاتب منفصلة تقع على بعد نحو كيلومترين مما كان يعرف في السابق باسم "غراوند زيرو".

ويلعب الأقارب دورا بالغ الأهمية، لأن المقارنة بين الحمض النووي للبقايا بعينات مقدمة من أفراد الأسر يمكن أن تسمح بتحديد هوية البقايا البشرية المجهولة.

ولدى المختبر نحو 17 ألف عينة، لكن لا توجد عينات لنحو 100ضحية، ما يعقّد مساعي تحديد هوية تلك البقايا.

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