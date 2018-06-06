تفاؤل أمريكي حيال قمة ترامب وكيم في سنغافورة

أخبار الآن | واشنطن - امريكا - (وكالات)



وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللقاء المرتقب بينه وبين زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة، الثلاثاء المقبل، بالحدث الذي يرمز لانطلاقة شيء عظيم.

​​البيت الأبيض قال إن الترتيبات لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تسير على قدم وساق وإن موعدا بصفة مبدئية تحدد للقائهما يوم 12 يونيو/ حزيران في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لسنغافورة.

وكتب ترامب في تغريدة اليوم:"اللقاء في سنغافورة مع كوريا الشمالية يؤمل أن يكون انطلاقة شيء عظيم.. سنرى قريبا".

الى ذلك طلب نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهم في البيت الأبيض، أن يستثمر في قطاع السياحة مقابل قبول بلاده بنزع الأسلحة النووية.

ووفقا لصحيفة بلومبرغ، فإن تشول أشار بشكل خاص إلى منطقة "وونسان كالم" الساحلية ومنتجع "ماسيكرونغ" للتزلج.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه ناقش العديد من المواضيع بما فيها العقوبات مع تشول، في البيت الأبيض.



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