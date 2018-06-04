طائرات أمريكية تكشف عن منشآت صاروخية سرية في إيران

أخبار الآن | واشنطن - امريكا (وكالات)

كشفت طائرات بدون طيار أمريكية عن منشآت سرية في إيران لصناعة الصواريخ الباليستية، وفق ما جاء في تقرير لقناة فوكس نيوز .. وبذلك تكون إيران قد انتهكت أهم بنود الاتفاق النووي.



وتظهر الصور المنشأة المخفية التي تقع في مدينة شاهروود في شمال صحراء طبس.

وفي حديث مع قناة "فوكس نيوز"، قال برت وليكويتش، وهو عضو سابق في "العمليات السرية" في الجيش الأمريكي: "أنا لست مندهشاً من العثور على هذه الصواريخ الباليستية السرية وتحديد مكانها في إيران".



وأضاف وليكويتش أن "البعض يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ترك الاتفاق النووي، لأن النص كان شيطانياً. لكن الواقع أن البعض قد أوصل له معلومات سرية عن وجود مثل هذه المنشآت في إيران، مما يشير إلى أن الإيرانيين ينتهكون الاتفاق النووي كل يوم".



وقال العسكري الأمريكي السابق: "من المثير للاهتمام أننا كنا نعرف منذ فترة طويلة أن الإيرانيين كانوا يعملون إلى جانب كوريا الشمالية، لتطوير الصواريخ الباليستية السرية".



وتابع وليكويتش: "هذا يجبرنا على أن نأخذ في الحسبان إخفاء النشاطات كالتي تقوم بها إيران، في أي اتفاق نرغب في توقيعه مع كوريا الشمالية".



ونصح وليكويتش السلطات الأمريكية بأن تأخذ بعين الاعتبار ما قامت به إيران خلال السنوات الماضية، وذلك خلال تفاوضها مع كوريا الشمالية.

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