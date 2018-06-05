سيغال: إيران تمول الإرهاب
أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة ( وكالات )
أكّدت نائبة وزيرِ الخزانة الأميركية لشؤونِ الإرهاب، أنّ إيران ترسلُ ملايينَ الدولارات إلى حزبِ الله ووكلائها في المنطقة لزعزعةِ الإستقرار، مشيرةً إلى أنّ إيران زوّرت وثائق وبيانات وأخفت أنشطة لتمويلِ الإرهاب
ولفتت إلى أنّ البنكَ المركزي الإيراني يموّلُ بشكلٍ مباشر الأنشطةَ الإرهابية على نطاقٍ واسع ، مؤكدةً أن إيران تنتهكُ القانونَ المالي الدولي عبرَ حرسها الثوري.
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