سيغال: إيران تمول الإرهاب

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة ( وكالات )

أكّدت نائبة وزيرِ ​الخزانة الأميركية​ لشؤونِ الإرهاب، أنّ ​إيران​ ترسلُ ملايينَ الدولارات إلى حزبِ الله​ ووكلائها في المنطقة لزعزعةِ الإستقرار، مشيرةً إلى أنّ إيران زوّرت وثائق وبيانات وأخفت أنشطة لتمويلِ الإرهاب​

ولفتت إلى أنّ البنكَ المركزي الإيراني يموّلُ بشكلٍ مباشر الأنشطةَ الإرهابية على نطاقٍ واسع ، مؤكدةً أن إيران تنتهكُ القانونَ المالي الدولي عبرَ حرسها الثوري.

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