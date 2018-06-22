بومبيو للنظام الإيراني : لابد من احترام حقوق الشعب الإيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الشعب الإيراني يستحق أن تُحتَرَمَ حقوقُهُ الإنسانية، وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن النظام الإيراني اعتقل خمسة آلاف إيراني وثلاثين امرأة في احتجاجات يناير بسبب الاحتجاج على الحجاب ، وكان بومبيو قد نشر تغريدة أخرى في وقت سابق إن "النظام الإيراني ينفق الأموال على الحرس الثوري وحزب الله وحماس، وينهب ثروة البلاد كي ينفقها في حروب بالوكالة في وقت تكافح فيه الأسر الإيرانية" في إشارة إلى حالة الفقر التي يعيشها الإيرانيون.

وكان وزيرُ الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد في وقت سابق على أن النظامَ الإيراني يشكلُ تهديداً خطيراً على استقرارِ الشرق الأوسط، وبالتالي على الأمنِ القومي الأمريكي، مشدداً على عزمِ واشنطن مواجهةَ العبث الإيراني في المنطقة بمشاركةِ حلفائها في المنطقة.

وأكد بومبيو أن اختيارهُ إيران كمحورٍ أولِ خطابٍ رئيسي لهُ بشأنِ السياسة الخارجية هو بسببِ التهديد الذي يشكلهُ نظامُ طهران، كما أن الشعب الإيراني يعتبرُ أنّ الولايات المتحدة قادرة أن تساعدَ على إحداثِ تغييرٍ في هذهِ الحالة، بحسبِ تعبيره، وقال وزير الخارجية الأميركي إن "الاتفاقية التي أبرمتها الإدارة السابقة لم تخدم أياً من مصالح الشعب الإيراني أو الاستقرار في الشرق الأوسط أو حتى المصالح الأميركية بصراحة".

ودافع بومبيو عن إلغاء واشنطن للاتفاق النووي لأنّ "النظام الإيراني كان ينفق أطناناً من المال على برنامجه النووي وتطلق إيران الصواريخ نحو دول إسلامية.. وتسلب حقوق الإنسان من شعبها"، وأضاف أن "الرئيس ترمب يهتم إلى حد بعيد بهذه الأمور كلها، لذا تتمثل رؤيته بالعودة إلى البداية وتحديد ما نعتبره أفكارا أساسية".

وشدد على أن الشروط الـ12 التي حددتها واشنطن "بسيطة جداً" مضيفاً: "لسنا نطلب الكثير من القيادة الإيرانية، بل نطلب منها أن تتصرف مع شعبها كقيادة عادية: لا تنهبوا شعبكم ولا تهدروا أموال شعبكم على هذه المغامرات في سوريا واليمن ولبنان والعراق والقائمة تطول. قوموا بقيادة شعبكم وبناء أمة عظيمة واستخدموا الموارد التي لديكم لتحقيق هذا الغرض. هذا كل ما نسعى إليه بكل بساطة".

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