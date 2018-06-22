الهند تحظر الفروع الجديدة للقاعدة وداعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



حظرت الحكومة الهندية الفروع الجديدة لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش بموجب قانون مكافحة الأرهاب، حيث تم إعلان كل من تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية وداعش فرع خراسان، وهي فرع تابع لداعش في أفغانستان ، على أنها منظمات غير قانونية من قبل وزارة الداخلية، حيث أن هذه المنظمات تسعى لتجنيد الشباب وتشجيعهم على القيام باعمال ارهابية داخل الاراضي الهندية .

وقالت الوزارة في بيان أن تنظيم القاعدة في العراق، أحد الأعضاء المنتسبين إلى القاعدة ، هو منظمة إرهابية ارتكبت أعمال إرهابية في البلدان المجاورة ، ويشجع على القيام باعمال ارهابية تضر المصالح الهندية في شبه الجزيرة الهندية، كما انها تحاول تجنيد الشباب من الهند.

ويقوم داعش وداعش فرع خراسان بالتشجيع على الإرهاب في شبه القارة الهندية، إضافة إلى ارتكابها أعمالا إرهابية لتعزيز موقفها من خلال تجنيد الشباب في صفوفها، وتحقيق الهدف الذي تزعم داعش بتحقيقه في إقامة "الخلافة" الخاصة بها عن طريق الإطاحة بالحكومات المنتخبة ديموقراطيا.

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