فرحة أهالي درنة بتحريرها من قبضة داعش

أخبار الآن | درنة - ليبيا - (جمال لعريبي)

كشف مسؤول عسكرى ليبي، عن أنّ الجيش الوطني الليبي سيعلن تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى انهيار الجماعات المتطرفة في شوارع درنة وتدمير أسلحتها الثقيلة. وأكد أن فرحة أهالي مدينة درنة بدخول القوات المسلحة إليها، أوضحت للعالم أجمع أن المدينة كانت تعاني من قبضة إرهاب الجماعات المتطرفة التي كانت مسيطرة عليها..

يوشك الجيش الليبي على إعلان تحرير درنة بالكامل وعودة الحياة إلى طبيعتها بالمدينة فيما تم القبض على 260 داعشياً خلال عملية تطهير المدينة من الإرهابيين، وأعلن عضو لجنة الأمن والدفاع القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي أن قيادات الجيش الليبي وغرفة العمليات دخلت معركة تحرير درنة بخطة استراتيجية منظمة لتحرير المدينة بأقل الخسائر في فترة زمنية محددة، وتكبيد الإرهابيين خسائر فادحة في الأرواح.

الجيش الليبي أوشك على إعلان تحرير درنة وعودة الحياة إلى طبيعتها بالمدينة. ، و يواصل شباب أحياء مدينة درنة التعامل مع قواتهم المسلحة، والمشاركة بتأمين مناطقهم وعدم تمكين الإرهابيين من استغلال الليبيين كدروع بشرية، وأكد أن فرحة أهالي مدينة درنة بدخول القوات المسلحة إليها، أوضحت للعالم أجمع أن المدينة كانت تعاني من قبضة إرهاب الجماعات المتطرفة التي كانت مسيطرة عليها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لن تتوقف حتى تحرير كل شبر في ليبيا من الإرهاب والتطرف والميلشيات المسلحة لينعم المواطن الليبي والوطن بالأمن والأمان..

مصدر الصورة (Daily Mail)

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