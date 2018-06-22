شاهد.. أختام داعش والمتفجرات التي عثرعليها الجيش بدرنة

أخبار الآن | درنة - ليبيا - (جمال لعريبي)



عثرت قوات الجيش الوطني الليبي على أختام لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة، إضافةً لقوائمِِ اغتيالاتٍ لبعض الشخصيات الليبية، ومستنداتٍ تخص ما يسمى "بـ ديوان الحسبة".

ونشرت قوات الجيش مقطع فيديو، يُبْرِزُ عُثُورَه على سيارةٍ محملةٍ بعبوات ناسفة حديثةِ الصنع، وأدوات تفجيرعن بعد، ولواصق وكواتم لصوت الأسلحة، مؤكدة أن الجيش الليبي، قد تمكن من إحباط عمليةِ التهريب لتلك المتفجرات، في منطقة شيحا الشرقية بدرنة.



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