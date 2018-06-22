المسماري: نقاتل داعش والقاعدة وجماعة الإخوان الارهابية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري أن عملية تحرير ميناءي سدرة ورأس لانوف النفطيين، بدأت بضربات جوية إستهدفت تجمعات الإرهابيين.



وقال المسمارى في مؤتمر صحفي إن القوات الليبية تقاتل تنظيمي داعش والقاعدة وجماعة الإخوان الارهابية، وبدأت الرؤية الحقيقية تتضح للمواطن الليبي والمجتمع الدولي، على خلفية مجريات هذه العملية العسكرية.

و أضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري أن قوات الجيش الليبية تخوض حرباً شرسة ضد الارهاب فى كل المناطق الليبية بداية من مدينة درنة والهلال النفطي و جنوب ليبيا.

و أشار المسماري خلال مؤتمره الصحفي أن هذه تنظيمي داعش و القاعدة و جماعة الأخوان الإرهابية مختلفة , لكنها إتفقت على محاربة القوات المسلحة العربية الليبية و الكيان الذي يدافع عن معتقدات ومقدرات الدولة.

من جهة أخرى قالت رويترز "إن نيراناً إشتعلت في صهريج نفط ثالث في مرفأ رأس لانوف الليبي خلال اشتباكات.

وكان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلن في وقت سابق إستعادة ميناءي السدرة ورأس لانوف النفطيين من المسلحين.

وقال صنع الله إن ليبيا فقدت 450 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط بسبب الاشتباكات في مرفأي السدر ورأس لانوف النفطيين.

و أضاف أن حريقاً ما زال مشتعلا عند مستوى منخفض في واحد من صهريجين لتخزين النفط في رأس لانوف كانا قد إشتعلا خلال القتال.

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