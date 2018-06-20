بيونغ يانغ تسلم واشنطن رفات جنود أمريكيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مسؤول أمريكي، أن كوريا الشمالية قد تسلّم الولايات المتحدة قريباً دفعة أولى تضم رفات 200 جندي أمريكي قتلوا في الحرب الكورية، وذلك بموجب الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إن "الاستعدادات تتواصل" لإنجاز عملية تسلم رفات الجنود الأمريكيين والمنصوص عليها في اتفاق سنغافورة الموقّع في 12 حزيران/يونيو الجاري. وأضاف إن عملية تسلمّ الرفات "قد تتم في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وبحسب البند الرابع من اتفاق سنغافورة فإن "الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تتعهدان العثور على رفات أسرى الحرب والذين فقدوا في المعارك وإعادة الذين حددت هوياتهم منهم الى بلدهم في الحال".

ونشر البنتاغون الإثنين، تحديثا لمذكرة بشأن مفقودي الحرب الكورية (1950-1953) جاء فيها أن"المسؤولين الكوريين الشماليين أفادوا بأن لديهم 200 رفات تم العثور عليها على مر السنين".

يذكر أن اشنطن وبيونغ يانغ أبرمتا اتفاقا سابقا استعادت بموجبه واشنطن بين العامين 1990 و2005 رفات 229 جندي أمريكي، ولكن تم تجميد هذا الاتفاق على إثر تدهور العلاقات بين البلدين.



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