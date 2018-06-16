ترامب يفرض رسوماً جمركية على سلع صينية وبكين ترد بالمثل

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 % على سلع صينية قيمتها 50 مليار دولار.

وأوضح ترامب أن قائمة الرسوم تتضمن سلعًا خاصة بالصناعات عالية التكنولوجيا، متعهدا بفرض مزيد من الرسوم إذا اتخذت بكين إجراءات انتقامية.

وقال ترامب: إن قائمة الرسوم تشمل سلعاً من خطة «صنع في الصين 2025» الاستراتيجية؛ الهادفة للهيمنة على الصناعات عالية التكنولوجيا، والتي سوف «تقود النمو الاقتصادي للصين في المستقبل؛ لكنها تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي للولايات المتحدة ودول كثيرة أخرى.

وأضاف أن "هذه الرسوم ضرورية لمنع المزيد من النقل غير المنصف للتكنولوجيا والملكية الفكرية إلى الصين، وستحمي الوظائف الأمريكية".

ويأتي الإعلان بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية بين بكين وواشنطن قدمت خلالها الصين عروضاً لم تلق رضا ترامب بشأن خلل الميزان التجاري بين واشنطن وبكين.

إلا أن حملة ترامب هي واحدة فقط من مواجهاته التجارية التي فتحها على عدة جبهات مع جميع الشركاء التجاريين الكبار.

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم فرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة ردا على قرار ترامب ، وقالت إن الصين "ستفرض إجراءات ضريبية (رسوم جمركية) فورية بنفس حجم ونفس قوة" الرسوم الأمريكية المفروضة على السلع الصينية.

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