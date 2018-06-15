أمريكا تتهم روسيا بانتهاك العقوبات بإرسال وقود طائرات..

أخبار الآن| لندن- بريطانيا (رويترز) -

وجهت الولايات المتحدة اتهامات لخمسة روس وثلاثة سوريين بانتهاك العقوبات الأمريكية، من خلال إرسال وقود طائرات إلى نظام الأسد وبغسل الأموال من خلال تحويلات مالية عبر النظام المالي الأمريكي للدفع مقابل شحنات الوقود. وقالت الولايات المتحدة في عريضة اتهام سلمتها هيئة محلفين كبرى في محكمة مقاطعة كولومبيا الجزئية إن المتهمين استخدموا ناقلتين للمنتجات البترولية هما موخالاتكا وياز تملكهما ترانسبتروتشارت وهي شركة مقرها روسيا، لنقل شحنات وقود طائرات إلى سوريا.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بالمتهمين للتعليق، وقال "جون سي. دميرس" مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي في بيان ”تهدف العقوبات الأمريكية على سوريا والقرم إلى إحباط دعم سوريا للإرهاب وسعيها لاستخدام أسلحة دمار شامل“.

وذكرت رويترز في نوفمبر تشرين الثاني أن ناقلات روسية هربت وقود مقاتلات إلى سوريا عبر المياه الإقليمية لدول في الاتحاد الأوروبي في تعزيز للإمدادات العسكرية في البلد الذي يمزقه الحرب والذي تشن فيه موسكو ضربات جوية دعما للحكومة السورية، وفي ذلك التقرير ذكرت رويترز أن موخالاتكا وياز هما الناقلتان اللتان أوصلتا شحنات وقود الطائرات لسوريا.

وقالت عريضة الاتهام التي نشرت يوم الثلاثاء إن موخالاتكا أفرغت آلاف الأطنان المترية من وقود الطائرات في ميناء بانياس السوري. وأضافت أن الناقلة ياز أوصلت وقود طائرات للميناء السوري، وقالت العريضة إن المتهمين شاركوا في عمليات تحويل مالية بالدولار الأمريكي لإيصال وقود طائرات إلى النظام السوري بما ينتهك العقوبات الأمريكية.

وأضافت أن المتهمين الروس موظفون لدى سوفراخت وهي شركة شحن روسية، ولم يرد متحدث باسم سوفراخت على طلب بالتعليق لكنه قال في وقت سابق لوكالة إنترفاكس للأنباء إن الشركة تنفي ارتكاب أي مخالفات، ونقلت إنترفاكس عن المتحدث باسم الشركة قوله ”نتوقع أن تلك الاتهامات ستسقط في النهاية“..

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