الرئيس الإيراني: حجب تلغرام مخالف للديمقراطية وللقانون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أن حكومته لا تؤيد قرار القضاء حجب تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي و تعتبره مخالفاً للديمقراطية ومخالفاً للإجراءات القانونية في موقف يدلل على التنازع بين سلطات النظام في إيران وعدم تجانسها.

و كتب روحاني على حسابه في تطبيق "إنستغرام" أن حجب وفرض رقابة على تلغرام لم يتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها , مضيفاً أن الحكومة تعمل منذ 2013 على إيجاد عالم إفتراض آمن وليس أمنيا.

وتابع روحاني "اذا اتخذ القرار في اعلى مستوى من النظام بحد الوصول او حجب التواصل بين الناس فلا بد من إبلاغهم بذلك".

وأغلق المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي والرئيس الايراني حسن روحاني حسابيهما على "تلغرام" في 19 نيسان/ابريل بالتزامن مع صدور قرار يمنع كل الهيئات الرسمية من إستخدام تطبيقات تواصل أجنبية لرسائلها الخارجية , حيث تسعى السلطات الايرانية الى الترويج لخدمات تواصل تم تطويرها في إيران.

وكان القضاء الايراني أمر كل مزودي الانترنت ومشغلي الهواتف بحجب الوصول بالكامل الى تطبيق تلغرام للرسائل النصية المشفرة والذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران بينما تتهمه طهران بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة.

واتهمت السلطات الايرانية "تلغرام" الذي لديه 40 مليون مستخدم في إيران بتأجيج موجة الاحتجاج التي عمّت المدن الايرانية في نهاية عام 2017 وبعد رأس السنة عبر السماح بنشر رسائل تمرد من قبل مجموعات في المنفى على حد قولها.

ويفرض قرار المحكمة منع أي وصول الى تلغرام عبر "شبكة إفتراضية خاصة" "في بي ان" محذراً من أن القيام بعكس ذلك سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة".

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