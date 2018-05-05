ماكرون يحذر ترامب من احتمالية نشوب حرب مع إيران

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

حذرَ الرئيسُ الفرنسي، إيمانويل ماكرون من أن إقدامَ نظيرهِ الأمريكي، دونالد ترامب، على الانسحابِ من الاتفاقِ النووي مع إيران، قد يؤدي إلى نشوبِ حربٍ حقيقية.

وذكر ماكرون، أن اتخاذَ هذا القرار سيعني اندلاعَ حربٍ، مضيفا أنهُ لا يعتقدُ أن الرئيسَ الأمريكي يريدُ حربا.

وكان ماكرون، دعا إلى بدء مفاوضات بشأن اتفاق جديد مع إيران يفرض قيودا على اختباراتها الصاروخية وتدخلاتها في شؤون دول الشرق الأوسط.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستستمر في تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي مع إيران، طالما التزمت به الأطراف الأخرى.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الدول الموقعة على الاتفاق، تملك الحق الحصري لمناقشة أي مشكلة تتعلق بآلية تنفيذه.

ويدرس الرئيس الأمريكي إلغاء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، في موعد أقصاه 12 مايو الجاري، وهو أمر تعارضه موسكو.

وكان نتنياهو قدم، الاثنين الماضي، عرضا بشأن ما قال إنه دليل موثق على برنامج إيران للأسلحة النووية، مما قد يعطي ترامب حجة جديدة للانسحاب.

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