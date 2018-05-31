بعد الشهرة والجنسية الفرنسية على ماذا حصل الرجل العنكبوت؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات الإمارات العربية المتحدة

زار اللاجئ المالي محمد غاساما، أو المعروف بالرجل العنكبوت، محطة الإطفاء في باريس حيث سيحصل على فترة تدريبية مع فرق الإنقاذ، ريثما يحصل على أوراقه الرسمية.

ونقلاً عن صحيفة الدايلي ميل الإلكترونية، سيسجل غاساما في مركز الإطفاء لمدة 10 أشهر براتب يصل إلى 600 يورو شهرياً، أي ما يعادل 690 دولار أمريكي.

وصرح المسؤولون، بأن التصاريح التي ستخوله العمل بشكل رسمي ستنتهي في غضون أشهر، بينما يتم استكمال أوراقه الرسمية، خلال الاشهر الـ3 القادمة.

ويناقش المسؤولون مشروع قانون مثير للجدل من شأنه تسريع ترحيل المهاجرين الاقتصاديين وطالبي اللجوء، حيث يعيش الآلاف منهم في مخيمات مزرية في العاصمة.

وأضافت كلير رودييه من جمعية GISTI التي تدعم المهاجرين: "هناك القليل من النفاق أو السخرية". ورأت تبايناً بين معاملة غاساما و"السياسة القمعية لهذه الحكومة ضد المهاجرين وأولئك الذين ليس لديهم وثائق".

يذكر أن الرجل المالي محمد غاساما، لاجئ في فرنسا، كان قد تسلق أربعة طوابق في غضون 30 ثانية لإنقاذ طفلٍ تدلى من شرفة منزله في غياب والديه. وضمنت سرعته وشجاعته حصوله على الجنسية الفرنسية ممنوحة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة لعمل مع فرق الإنقاذ في مركز الإطفاء في باريس.

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