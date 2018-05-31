أين اختفت "ميلانيا ترامب"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خضعت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، لعملية جراحية مؤخرا كانت سبباً لعدم ظهورها علناً لمدة 20 يوماً. مما أدى إلى ظهور شائعات حول مكان وجودها ومحاولتها لدحضها من دون جدوى.

وكتبت ميلانيا ترامب على صفحتها في التويتر: "أرى أن وسائل الإعلام تعمل لوقت إضافي وتتوقع أين أنا وما أفعله.. كونوا مطمئنين، أنا هنا في البيت الأبيض مع أسرتي ولدي شعور رائع، وأعمل بجدية لصالح الأطفال والشعب الأمريكي."

وأعلن البيت الأبيض أن ميلانيا على ما يرام بعد أجرائها عملية جراحية في الكلى في وقت سابق من هذا الشهر.

وبدأت الشائعات حول مكان وجودها من عدم مغادرتها المستشفى بعد العملية بوقت قصير، ولم تشاهد منذ ذلك الوقت. ما كان سبباً في ظهور تكهنات كثيرة بأنها عادت إلى نيويورك أو كانت تتعاون مع المحامي الخاص روبرت مولر.

وقد فشلت ميلانيا في تبديد الشائعات رغم نشرها تغريدة الأمس، فقد شكك بعض مستخدمي تويتر فيما إذا كانت هي من كتبتها بنفسها. ويعتقد البعض الآخر أن من كتب التغريدة هو أحد من مساعديها أو زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلق الممثل الكوميدي نيك جاك باباس عن تغريدة ميلانيا: "دونالد كان يتحدث في الماضي تحت الاسم المستعار جون بارون وجون ميلر وديفيد دينيسو..يبدو أنه يمكننا إضافة ميلانيا ترامب إلى تلك القائمة".

وقالت صحيفة "هافينغتون بوست" أن عبارات مثل "العمل الإضافي" و"العمل الجاد" و"لصالح الشعب الأمريكي" تظهر بشكل متكرر في تغريدات الرئيس.

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