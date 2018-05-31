المقاومة اليمنية تقترب من السيطرة على مطار الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

أفادت مصادر يمنية أن المقاومة الوطنية المشتركة احزرت تقدما جديدا في جبهة الدريهمي جنوبي الحديدة، وتقدمت بعمق ثلاثة كيلومترات، وأكد العقيد الركن صادق الدويد الناطق باسم المقاومة اليمنية في اليمن، أن اكثر من ثلاثة وتسعين فردا من مليشيات الحوثي قتلوا في المعارك الأخيرة بينهم قيادات ميدانية، مضيفا أن تحرير الحديدة ومينائها يتم وفق خطة عسكرية محكمة لن يتوقعها الحوثيون.

أكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية العقيد الركن صادق الدويد اليوم الأربعاء، أن هزيمة مدوية في انتظار الحوثيين على جبهة الساحل الغربي لليمن، بعد التقدم العسكري المستمر لقوات المقاومة اليمنية بكافة تشكيلاتها، بإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي.

وقال الدويد، في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن القوات أصبحت على مشارف مدينة الحديدة لتبعد أقل من 15 كيلومترا عن المدينة في عمليات عسكرية نوعية ومحكمة، أفقدت ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، قدرتها على الصمود والارتكاز ميدانيا وسط فرار جماعي لقياداتها من الصف الأول نحو الجبال، مشددا على أن تحرير الحديدة يتم وفق خطة عسكرية محكمة لن تتوقعها عناصر ميليشيات الحوثي .

وأشار متحدث المقاومة إلى أن القوات تواصل تضييق الخناق على ما تبقي من عناصر الميليشيات في مديريات التحيتا وزبيد والجراحي، وسط فرار مسلحي الحوثي من مديريات الساحل الغربي المحررة، تاركين عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم بالمئات في قبضة المقاومة اليمنية.

ولفت إلى أن قوات المقاومة تمكنت من أسر العشرات من مسلحي الميليشيات، بعد حصارهم في ساحات القتال حتى أصبحت قيادات الحوثي على يقين باقتراب نهاية انقلابهم، إثر التقدم النوعي لقوات التحالف العربي والمقاومة باتجاه الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وشدد القائد العسكري على أن ألغام ميليشيات الحوثي لن تثني قوات المقاومة اليمنية من التقدم الميداني باتجاه الحديدة ومينائها الذي أقترب تحريره كثيرا، مشيرا إلى أن الميليشيات تواصل زرع الألغام بشكل عشوائي وهستيري ما يظهر حالة الهلع والخوف في صفوفها فيما تمكنت قوات المقاومة من تفكيك المئات من هذه الألغام .

اقرأ أيضا:

اليمن: الشرعية تتقدم في نهم ومقتل 60 حوثيا شرقي صنعاء