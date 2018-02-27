اليمن: الشرعية تتقدم في نهم ومقتل 60 حوثيا شرقي صنعاء

أخبار الآن | صنعاء - اليمن

قـُتل 60 فردا من مسلحي الحوثيين وأصيب آخرون بجروح في معارك بمديرية نهم بحسب ما أفادت به قوات الجيش الوطني الموالية لحكومة الشرعية.

وتخوض "قوات الجيش الوطني معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية، وسط تقدم كبير تحرزه باتجاه منطقة مسورة".

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وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت في الوقت ذاته من إفشال هجمات متفرقة للميليشيا الحوثية بجبهة حريب نهم، ومواقع في جنوبي المديرية، وأجبرتها على الفرار.

وأوضح أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصراً من الميليشيا الحوثية بينهم القيادي المكنى "أبو حامد" وإصابة العشرات، فضلاً عن تدمير دوريتين قتاليتين وعربة عسكرية وكمية من الأسلحة والذخائر.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعية قوات الجيش الوطني مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في مفرق قطبين، ومنطقة مسورة، وعديد مواقع مجاورة لها، ويأتي هذا الخبر بعد ساعات من إعلان قوات عسكرية حكومية، مقتل وإصابة أكثر من 20 عنصراً من قوات الجيش الوطني إثر غارة جوية خاطئة في ذات المديرية.

وتخوض قوات الجيش الوطني بمساندة قوات التحالف العربي معارك عنيفة مع مسلحي الحوثيين في مديرية نهم منذ نحو 3 أعوام، حيث يحاول الطرف الأول تحرير المديرية التي تعد البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، من قبضة الحوثيين.

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