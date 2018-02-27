قرار دولي بالإجماع ضد طهران لخرق حظر الأسلحة إلى اليمن

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)



قرر مجلس الامن بالاجماع تجديد حظر ارسال السلاح الى اليمن بعد تجنب اتهام ايران خلال جلسة عقدها لبحث تمديد مهمة الخبراء الدوليين في مراقبة العقوبات على اليمن.إذ قال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن، إنه يجب على العالم أن يوحد صفوفه لإنهاء الأزمة في اليمن، موضحا أن هناك تزايد لخطر الهجمات بالصواريخ الباليستية من اليمن وأكد على أن الصواريخ الباليستية من اليمن استهدفت المدنيين في السعودية، موضحا أن ممارسات إيران في اليمن تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وطالب مندوب بريطاتيا، أطراف الأزمة في اليمن بحل الخلاف سلميا والبعد عن الاستفزازات، متابعا :" اتفقنا على قرار متوازن بشأن اليمن بعد تقديم تنازلات، ولا يمكن القبول بالهجمات الصاروخية على أهداف مدنية في السعودية".

وقال المندوب البريطاني في مجلس الأمن، إن إيران لم تتخذ الإجراءات المفروضة لمنع تزويد الحوثيين بالأسلحة ولا تمتثل لقرار مجلس الأمن بهذا الشأن.

ويحتاج أي قرار لمجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي بلد من الأعضاء الدائمين حق النقض.

وحصل مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا على تأييد 11 عضوا ومعارضة عضوين، بينهما روسيا التي تتمتع بحق النقض، بينما امتنع عضوان عن التصويت.

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