مشروع قرار دولي ضد طهران لخرق حظر الأسلحة إلى اليمن

أخبار الآن | نيويورك - أمريكا ( وكالات )

يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يرمي إلى إدانة إيران المتهَمة بخرق الحظر على الأسلحة وتهريبها إلى اليمن وللمطالبة باتخاذ "تدابير" ضدها، بحسب وكالة فرانس برس، والنص الذي أعدته بريطانيا يأتي إثر نشر تقرير ٍ لخبراء أمميين حَدد أن الصواريخ التي أطلـَقها المتمردون الحوثيون العام الماضي على السعودية إيرانية ْ الصنع.

ومن المتوقع أن يَتخذ مجلس الأمن موقفا حيال مشروع القرار بحلول نهاية شهر شباط فبراير الجاري ، لكن موقف روسيا غير واضح ٍ حتى الآن، وكان السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا أعرب نهاية الشهر الماضي عن شكوكه حيال مصدر الصواريخ ما يوحي بأن موسكو ستعارض فرض عقوبات على طهران.

والتقرير الأممي يؤكد الاتهامات الأميركية والسعودية، ومفادها أن إيران تسلح الحوثيين، و"يدين" مشروع القرار إيران لخرق الحظر على الأسلحة إلى اليمن المفروض منذ عام 2015 "لأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع تسليم بشكل مباشر أو غير مباشر بيع أو نقل صواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات من دون طيار ومعدات عسكرية أخرى للحوثيين".

والنص المدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا ورفع الجمعة إلى مجلس الأمن يشير إلى أن هذه "الانتهاكات تستلزم ردا إضافيا من مجلس الأمن وتدابير إضافية تأخذ هذه الخروقات في الاعتبار" من دون تحديد طبيعتها، وأوضح أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن" معيار لفرض عقوبات، وينص أيضا على تجديد حتى 26 فبراير 2019 العقوبات الأممية المفروضة على اليمن..



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