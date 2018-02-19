قوات الشرعية تقيم مواقع عسكرية في المسيني بعد طرد القاعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الاخبار)

بدأت قوات النخبة الحضرمية المدعومة من التحالف العربي، باستحداث مواقع عسكرية في وادي المسيني في محافظة حضرموت شرقي اليمن، بعد طرد مسلحي القاعدة، على إثر عملية عسكرية مسنودة بغطاء جوي.

محافظ حضرموت قال إن المواجهات بين قوات النخبة الحضرمية والإرهابيين انتقلت إلى التلال المجاورة للوادي.

وأوضح محافظ حضرموت أنه لا توجد حاضنة شعبية لتلك العناصر الإرهابية، لأن مجتمع حضرموت ينبذ العنف والإرهاب.

وأشار إلى أن أهالي حضرموت يتعاونون بشكل كبير مع قوات الشرعية لدحر الإرهابيين، برغم معاناتهم من خسائر كبيرة شتتهم وجعلتهم في حالة ضعف.

ولجأ مسلحو القاعدة إلى التلال تحت إطلاق النيران، بعد انسحابهم من المواقع التي كانوا يتمركزون فيها، على إثر تكبدهم خسائر بشرية وميدانية.

وفي مديرية عمد بوادي حضرموت، استمرت المعارك بين قوات النخبة الحضرمية ومسلحي القاعدة طوال ساعات الليلة الماضية، وسمع دوي انفجارات في المنطقة.

وقالت مصادر عسكرية إن مسلحي القاعدة فروا باتجاه طريق الضليعة، في وادي حضرموت، في حين شن الإرهابيون قصفا عشوائيا بقذائف الهاون على مناطق سكنية في وادي عمد ومديرية دوعن.

معنا في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي خالد النسي

اقرأ أيضا:

مقترح بريطاني للإشادة بدور التحالف العربي في اليمن