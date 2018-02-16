مقترح بريطاني للإشادة بدور التحالف العربي في اليمن

أخبار الان | لندن – بريطانيا (وكالات)

وفي محافظة مأرب، شنت مقاتلات التحالف العربي 3 غارات وتقصف مخازن أسلحة وذخيرة لميليشيات الحوثي في مديرية صرواح.كما تم شن غارتين جويتين على تجمعات لميليشيات الحوثي شرق مديرية التحيتا، و4 غاراتجوية على مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية الجراحي، بالإضافة إلى غارة جوية استهدفت منصة إطلاق صواريخ في مدينة الحديدة.



أما عدد الغارات الجوية في صعدة فبلغ 11، من بينها 5 غارات استهدفت مواقعللحوثيين في منطقة البقع في مديرية كتاف، و6 على أهداف للحوثيين في منطقة مندبة في مديرية باقم.وشهدت محافظة حجة أكبر عدد من الغارات، حيث شنت مقاتلات التحالف العربي 37 غارة جوية على أهداف وتعزيزاتعسكرية في مديريتي حرض وميدي.واستهدفت 3 غارات مواقع للحوثيين في مديرية خدير و3 غارات أيضا في مديرية الصلو بتعز.

اقرأ أيضا: التحالف يدمر منصة باليستية حوثية في الحديدة

اقرأ أيضا: قوات الشرعية تقطع شريان الحياة لتنظيم القاعدة بحضرموت