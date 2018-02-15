قوات الشرعية تقطع شريان الحياة لتنظيم القاعدة بحضرموت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

تستعد قوات الشرعية في اليمن لشن عملية تطهيرية شاملة في المناطق التي يستخدمها تنظيم القاعدة لشن هجمات إرهابية، وذلك بعد نجاحها بدخول وادي المِسيني وقطع شريان التنظيم.

بإسناد من قوات التحالف العربي ودعم كبير من القوات الإماراتية، نجحت قوات الشرعية اليمنية، بواسطة قوات النخبة الحضرمية في دخول "وادي المِسيني" والسيطرة على مداخله المؤدية للساحل الذي يعد أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت.

وبحسب مصادر عسكرية فإن قوات النخبة الحضرمية انتشرت بشكل واسع واستحدثت عددا من الحواجز العسكرية لإغلاق الوادي وقطع الطرق على مسلحي التنظيم ومحاصرتهم وسط تغطية جوية، فيما تستعد قوات الشرعية لشن عملية تطهيرية شاملة في المناطق التي يستخدمها التنظيم لشن هجمات إرهابية تضر بالأمن الاجتماعي وفق خطة أمنية وعسكرية تهدف لتثبيت الأمن ودحر الإرهابيين.

ويشكل دخول قوات النخبة الحضرمية إلى "وادي المسيني" نجاحا استراتيجيا في قطع شريان الحياة لتنظيم القاعدة في معقلها الأساسي في البلاد، ويفتح الطريق أمام قوات النخبة للتقدم إلى آخر معاقل القاعدة في مديرية سيئون.

تأتي العملية العسكرية الأخيرة بعدما نجحت قوات النخبة بإسناد عسكري إماراتي ضمن التحالف العربي بالسيطرة على المكلا قبل عامين والتي اعتبرت نقطة انطلاق للعمليات العسكرية ضد التنظيم في مناطق أخرى باليمن، اذ استعادت قوات النخبة اليمنية بإسناد من التحالف العربي محافظة شبوة بالكامل بعد تطهيرها من القاعدة والحوثيين.

التحالف يدمر منصة صواريخ باليستية قرب مطار الحديدة

وفي سياق آخر أعلنت مصادر يمنية أن مقاتلات التحالف دمرت بالقرب من مطار الحديدة منصة صواريخ باليستية كانت على وشك قصف أهداف في المخا، وانها قتلت ثمانية من مسلحي الحوثي.

يأتى هذا في وقت أحبطت فيه قوات الجيش اليمني في محور عِلب شمال محافظة صعدة، خامس محاولة تقدم لميليشيات الحوثي خلال أقل من أسبوع على عدد من المواقع بمديرية باقم، وذلك إثر اشتباكات استمرت لساعات، أسفرت عن قتل 10 مسلحين من الميليشيات، فضلا عن جرح وفرار آخرين.

اقرأ أيضا:

التحالف العربي يوقع خسائر كبيرة بصفوف الحوثيين في اليمن