التحالف العربي يوقع خسائر كبيرة بصفوف الحوثيين في اليمن

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية - (وكالات)

قال المتحدثُ باسم التحالف العربي لدعمِ الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن عملياتِ التحالفِ أوقعتْ قتلى في صفوفِ الحوثيين بينَهم ستُ قيادات.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض، أن التحالفَ يعملُ مع الأسرةِ الدولية لوقفِ تجنيدِ الأطفال ِ من قِبلِ الحوثيين.

وأشار إلى أن الميليشيات تحرق شاحنات وقود مملوكة لمواطنين يمنيين.

كما قال المالكي إن التحالف يسعى لزيادة عدد المستفيدين من الإغاثة الإنسانية في اليمن، مضيفا أن التحالف سيعمل مع الحكومة اليمنية للتأكد من نزاهة عمل أوكسفام في الداخل اليمني.

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