طائرات التحالف تغير على مواقع الحوثيين في صنعاء وحجة وصعدة

... التحالف يشن 6 غارات على مقار حكومية في "جوف" اليمن جدد طيران التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، غاراته على مواقع يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثيين ومواليهم من قوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في محافظة "الجوف" شرقي اليمن.

... التحالف العربي يصعد غاراته ضد الحوثيين صعدت قوات التحالف العربي من هجماتها ضد الحوثيين في محافظات يمنية عدة، واستهدفت غارات التحالف..

... قتلى داعش على جبهات كوباني معظمهم من المراهقين سعى تنظيم داعش منذ دخوله سوريا إلى تجنيد من هم دون الثامنة عشر لاعتبارات عديدة نجح بتطبيقها فعلاً، في المقابل باتت طريقة التنظيم التي يتّبعها في اقتحامات المعارك واضحة..

... قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مرتفعات استراتيجية شمال صعدة تمكنت قوات الشرعية اليمنية من السيطرة على مساحات كبيرة من الجبال والتباب والمرتفعات باتجاه مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة