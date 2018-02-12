طائرات التحالف تغير على مواقع الحوثيين في صنعاء وحجة وصعدة
أخبار الآن | صنعاء - اليمن - (وكالات)
جدّد طيران التحالف العربي بقيادة السعودية غاراته، اليوم، على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي حجة وصعدة.
وأفاد مصدر عسكري بأن طيران التحالف شن 20 غارة على مديريتي ميدي، وحرض المحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية.
وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف استهدف بغارة أسفل جبل مران في مديرية حيدان بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
مضيفًا: أن "الجيش السعودي قصف بالصواريخ والمدفعية منطقة الرقة في مديرية حيدان، ومنطقة الغور بمديرية غمر".
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