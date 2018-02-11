قوات الشرعية اليمنية تتقدم شرقي صنعاء وسط فرار الحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أحرز الجيش اليمني تقدما ملحوظا في المعارك بجبهة نهم شرقي محافظة صنعاء، حيث أحكمت قوات الشرعية سيطرتها على عدد من المرتفعات الجبلية غربي بلدة الحول، وقال مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش كثفت قصفها على مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية، المتمركزة على مشارف منطقة مسورة، وأسفرت عن تدمير معدات للمليشيات في منطقة المدارج.

وأكد المصدر أن المعارك المستمرة منذ يومين تأتي وسط تقدم كبير للجيش اليمني، باتجاه منطقة مسورة وانهيارات تشهدها صفوف المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، وفرار العشرات من عناصرها باتجاه قلب العاصمة صنعاء.وفي مديرية صرواح بمحافظة مأرب المجاورة لنهم هاجمت القوات الحكومية موقعا لمليشيات الحوثي غرب الواغرة في منطقة مخدرة بمديرية صرواح، وسقط 6 قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال الهجوم، الذي انتهى بتطهير الموقع غرب الواغرة بمخدرة صرواح وتأمينه.



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