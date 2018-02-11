الجيش اليمني يتقدم شرق صنعاء ويحرر مواقع غرب الحول

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

تقدمت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي في جبهات تعز والبيضاء وصنعاء وصعدة ومأرب والساحل الغربي، على وقع معارك خلفت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية، التي تعيش حالة من الانهيار والخلافات.

أحكمت قوات من الجيش اليمني، في مديرية نهم، شرق صنعاء، سيطرتها على عدد من التباب والمرتفعات الجبلية غرب بلدة الحول.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش كثفت قصفها على مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية الانقلابية، المتمركزة على مشارف منطقة مسورة وأسفرت عن تدمير عربة للميليشيا في منطقة المدارج.

وأشار المصدر، إلى أن المعارك المستمرة منذ يومين تأتي وسط تقدم كبير للجيش اليمني، باتجاه منطقة مسورة وانهيارات تشهدها صفوف الميليشيا الحوثية، وفرار العشرات من عناصرها باتجاه العاصمة صنعاء.

وفي سياق متصل، استكملت فرق هندسية بالمنطقة العسكرية الثالثة في اليمن، نزع الألغام من ثلاثة مواقع استراتيجية في مديرية عسيلان، التابعة لمحافظة شبوة.

كما فككت فرق هندسية تابعة للجيش اليمني، عدداً من العبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا في جبهة العقبة بمحافظة الجوف.

وذكر مصدر عسكري، أن الفرق الهندسية عثرت على عدد من العبوات الناسفة المتطورة والمزودة بكاميرات التصوير، وأجهزة تحكم، وتمكنت من إبطال مفعولها.

وفي جبهة صعدة، أحرز الجيش اليمني تقدما كبيرا في معاقل الانقلابيين، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني من إحراز تقدم في محور علب بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وفي محافظة الجوف، يواصل الجيش الوطني تقدمه لتحرير الجبهات المحاذية لمنطقة "قعيف"، مع تأمين المناطق الداخلية التي تم تطهيرها.

وأفاد موقع الجيش اليمني بأن الجيش اليمني بإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن حرر مواقع متفرقة في محور علب، بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي ، لافتاً إلى أن المعارك والغارات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

معنا في الاستوديو الخبير العسكري العميد خالد النسي

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