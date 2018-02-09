خلافات مالية وأمنية داخل صفوف الحوثي

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)

إحتدمت الخلافات داخل صفوف الحوثيين في صنعاء على إثر خلافات مالية وأمنية حسب ما ذكرته تقارير جديدة ..

من جهة أخرى اشترط الحوثيون التحاور مع الممثل الأممي الجديد البريطاني مارتن غريفثت الذي سيتسلم مهامه مطلع الشهر المقبل بدلا من ولد الشيخ.

كشفت مصادر سياسية عن احتدام الخلافات داخل قادة فصائل الحوثيين في صنعاء، بين المجلس السياسي بقيادة صالح الصماد، واللجنة الثورية بقيادة محمد علي ‏الحوثي، وأشارت نفس المصادر بأن الخلافات أخذت منحى أمنيا وماليا

وأوضحت المصادر السياسية أن الصماد، يسعى إلى توسيع مساحة نفوذه في العاصمة على حساب عبدالكريم أمير الدين الحوثي، عمّ زعيم التنظيم، والذي يتزعم ‏أيضاً جناح الصقور بالشراكة مع محمد علي الحوثي».‏

الصماد بدوره أصدر أوامر تَحُدُّ من سلطة المشرفين على اللجنة العليا، وتُنهي نفوذهم في المؤسسات التي يديرونها، الأمر الذي اعتبره أفراد محمد علي الحوثي ‏محاولة لتقويض نفوذ عبد الكريم الحوثي. ‏

إلى ذلك، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر لم يذكر أسمه، قوله إن وفد الحوثيين ، رفض أي مفاوضات مع ولد الشيخ ونائبه معين شريم، واشترط التفاوض مع ‏المبعوث الجديد البريطاني مارتن غريفثت» الذي سيتسلم مهامه رسمياً مطلع الشهر المقبل

ميدانياً، دمر التحالف العربي في محافظة الجوف مركبات عسكرية تابعة لميليشيا حوثية متجهة إلى الجبهات التي تسيطر عليها. وأكد مصدر عسكري أن ‏الجيش الوطني أن تلك المركبات كانت تحمل أعيرة نارية وإمدادات لعناصر الحوثيين، وهي في طريقها إلى تبة المهاشمة، إحدى التباب التي استعادها الجيش.‏

معنا من الرياض الدكتور نجيب غلاب مستشار رئيس الوزارء اليمني و رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات

اقرأ أيضا:

قتلى من القاعدة بغارة امريكية في اليمن

الصحة العالمية: ثلثا حالات السرطان في اليمن لم تُكتشف في2017