التحالف العربي يدمر آليات عسكرية حوثية في الجوف

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

دمر التحالف العربي مركبات وآليات عسكرية حوثية في محافظة الجوف، كانت في طريقها إلى إمداد الجبهات التي تسيطر عليها الميليشيات.

ورصد الجيش الوطني تلك المركبات العسكرية حيث كانت تحمل أعيرة نارية وإمدادات لأفراد الحوثيين، متوجهة نحو تبة المهاشمة التي استعادها الجيش الوطني بدعم من التحالف.

وفي صعدة استهدفت مدفعيات التحالف مواقع للحوثيين في وادي العطفين، كما قتل الجيش الوطني 8 عناصر من الحوثيين، حاولوا التسلل إلى سلسلة جبال عليب، التي سيطر عليها الجيش الوطني مؤخراً.

هذا وصدت القوات السعودية الأربعاء هجوما لميليشيات الحوثي قبالة الخوبة التابعة لمنطقة جازان.

وقالت مصادر إعلامية إن القوات السعودية قتلت نحو 25 حوثيا حاولوا الهجوم على القرى الحدودية، هذا فيما استهدفت مروحيات الأباتشي والمدفعيات السعودية مركبات عسكرية تابعة للميليشيات قبالة الخوبة.

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