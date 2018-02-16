التحالف يدمر منصة باليستية حوثية في الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

دمرت مقاتلات التحالف العربي، الخميس، منصة إطلاق صواريخ باليستية وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في المطار الحربي بمدينة الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت مصادر ميدانية، أن طيران التحالف شن عدة غارات، وتمكن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية التي كانت ميليشيات الحوثي تعدها لإطلاق الصواريخ منها، بجانب تعزيزات عسكرية.

وبحسب المصادر، فقد لقي 8 من عناصر الميليشيات مصرعهم في الغارات بينهم خبراء صواريخ.

وأغارت مقاتلات التحالف على تعزيزات للحوثيين في الأطراف الشمالية والجنوبية لمديرية حيس جنوبي الحديدة، قادمة من الجراحي في محاولة لشن هجوم على حيس التي تم تحريرها مؤخرا.

وأكد موقع الجيش اليمني أن الغارات دمرت تعزيزات الحوثيين بالكامل، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الميليشيات.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي واصلت قصفها الأحياء السكنية لمدينة حيس لليوم الثالث على التوالي بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا.

ويتزامن ذلك مع معارك يخوضها الجيش الوطني بإسناد من التحالف العربي، في مديرية الجراحي ثالث مديريات الحديدة بعد استكمال تحرير مديريتي الخوخة وحيس، في إطار العملية العسكرية المستمرة لتحرير كامل الساحل الغربي.



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