استهداف مواقع القاعدة في شبوة ضمن عملية السيف الحاسم

أخبار الآن | عدن - اليمن - (وام)

تمكنتْ طائراتُ التحالف من دكِ معاقل تنظيم القاعدة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة ضمن عملية ( السيف الحاسم ) ضد الاٍرهاب، بحسب ما أكدت وكالة الانباء الاماراتية.

وبدأت النخبة الشبوانية بالسيطرةِ على مواقعَ وطرق ٍ مهمة في مديرية الصعيد من بينها وادي يَشْبَم الذي تمركزت فيه. في حين قالت مصادرُ ميدانية إن هناك حالاتِ استسلام ٍ بين مسلحي القاعدة.

وكانت قد بدأت في أولى ساعات اليوم عملية " السيف الحاسم " التي تنفذها النخبة الشبوانية مدعومة من القوات الإماراتية تحت قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد معقل من معاقل الاٍرهاب في مديرية الصعيد إحدى مديريات محافظة شبوة لطرد تنظيم القاعدة.

وكانت المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، أعلنت قبل أسبوع، عن التطهير النهائي لجيوب وأوكار القاعدة في وادي المسيني بمحافظة حضرموت شرق اليمن

يذكر أن تنظيم القاعدة قد تعرض لخسائر بشرية كبيرة في وادي المسيني في محافظة حضرموت.



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