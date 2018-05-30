أوكرانيا تلقي اللوم على روسيا في مقتل الصحفي "أركادي"

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اتهم رئيس الوزراء الأوكراني "فولوديمير غروسمان" روسيا بالوقوف وراء مقتل الصحفي الروسي "أركادي بابشينكو" في كييف. وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" "أنا متأكد من أن الآلة الروسية لا تغفر له صدق مبادئه"..

وكانت الداخلية الأوكرانية، قد أعلنت مساء الثلاثاء 29 مايو/ آيار عن مقتل الصحفي الروسي، "أركادي بابتشينكو"، برصاص مجهولين داخل شقته في عاصمة أوكرانيا كييف، ومن الجانب الروسي، أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها فتحت قضية جنائية حول مقتل "بابشينكو"، وفق (BBC).

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة "كييف"، أوكسانا بليشيك، في بيان مقتضب، أن "امرأة اتصلت بالأطباء وقالت لهم إنها عثرت على زوجها في شقتهما وهو مضرج بالدماء"، وأضافت أن الرجل توفي في سيارة الإسعاف جراء إصابته برصاص في ظهره.. ولم تكشف المسؤولة عن اسم القتيل، مؤكدة فقط أنه روسي الجنسية ومن مواليد عام 1977 وعمل مقدما في إحدى القنوات التلفزيونية.. الجدير بالذكر، أن الكاتب الصحفي والمراسل العسكري "أركادي" الروسي الجنسية يقيم في أوكرانيا منذ العام 2017.

مصدر الصورة: موقع bbc

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