موسكو تطالب آبل بحذف تطبيق تليغرام في روسيا

أخبار الآن| موسكو - روسيا - (وكالات)



أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية، روسكومنادزور، أنها طلبت من آبل وقف توزيع تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة في روسيا، وأمهلتها شهراً للانصياع، أو التعرض لإجراءات انتقامية "محتملة". وفي بيان رسمي طالبت الهيئة آبل بوقف اقتراح تلغرام على المستخدمين الروس في متجر برامجها وتعطيل الإشعارات التي يرسلها التطبيق، ما يعني منع مستخدميه من تلقيها، عند ورود رسائل جديدة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية، روسكومنادزور، أنها طلبت من آبل وقف توزيع تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة في روسيا، وأمهلتها شهراً للانصياع، أو التعرض لإجراءات انتقامية "محتملة"، وفي بيان رسمي قالت روسكومنادزور إنها طلبت من آبل وقف اقتراح تلغرام على المستخدمين الروس في متجر برامجها وتعطيل الإشعارات التي يرسلها التطبيق، ما يعني منع مستخدميه من تلقيها، عند ورود رسائل جديدة.

وأضافت في بريد إلى آبل ورد في البيان، أنه "تفادياً لإجراءات محتملة من روسكومنادزور ضد خدمات آبل نطلب منكم إبلاغنا في أقرب فرصة بالخطوات المقبلة للشركة لمعاجلة هذه المشكلة"، وقال مدير الهيئة الكسندر غاروف لوكالة انباء انترفاكس، إن أمام آبل مهلة شهر للانصياع.

وأضاف: "بما أنها شركة أجنبية شديدة البيروقراطية نتوقع رداً خلال شهر"، ورفض كشف الإجراءات التي ستتخذها الهيئة ضد آبل، إذا لم تنفذ الشركة الأمريكية مطلبها، مؤكداً أنه لا يريد "التكهن" برد فعلها، وتابع: "عندما يأتينا الرد سنتصرف"، وكان القضاء الروسي أمر في منتصف أبريل (نيسان) بحجب تلغرام لرفضه تزويد جهاز الاستخبارات بالشيفرة التي تتيح الاطلاع على رسائل المستخدمين، لكن تلغرام نجح في الالتفاف على القرار ولا يزال ينشط في روسيا.

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