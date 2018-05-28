استمرار إضراب سائقي الشاحنات في إيران لليوم السادس

أخبار الآن | طهران - ايران - (وكالات)

واصل سائقو الشاحنات في ايران إضرابهم لليوم السادس على التوالي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ، واحتجاجا على رفع رسوم عبور الطرق، إضافة إلى تدني قيمة النقل، وغلاء قطع الغيار اللازمة لمركباتهم، وذلك امتداد على نحو 224 مدينة إيرانية، و31 محافظة أبرزها: تبريز، بوشهر، والعاصمة طهران، ومشهد، إضافة إلى زاهدان وكرمانشاه.

وأشار نشطاء إيرانيون على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن سائقين غاضبين في إقليم الأحواز الواقع جنوبي البلاد، قد أغلقوا الأحد، طريقا رئيسيا يربط بين مدن الأحواز والسوس، في الوقت الذي تراصت شاحنات ضخمة على جانبي الطرقات للتعبير عن الاحتجاج.

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