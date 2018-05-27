كيم يأمل بأن تنهي قمته مع ترامب تاريخاً من المواجهة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب خلال قمتهما المفاجئة عن أمله في وضع حد لتاريخ من الحرب والمواجهة من خلال نجاح القمة الكورية الشمالية الأمريكية والتعاون في سبيل تحقيق السلام بين البلدين.



بعد يوم من قمة مفاجئة جمعت الزعيمين الكوري الجنوبي ونظيره الشمالي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، كشف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أمله في أن تؤدي القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء عقود من المواجهة بين البلدين.

تصريحات كيم جاءت على لسان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن بعد اللقاء، مضيفا أنه اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي على الالتقاء مجددا إذا اقتضى الأمر.

ودعا مون جيه إن الطرفين الأمريكي والكوري الشمالي إلى إزالة سوء التفاهم من خلال الاتصال المباشر، وإجراء حوار كاف مسبقا من خلال مفاوضات على مستوى العمل بشأن جدول الأعمال، التي سيتم الاتفاق عليها في القمة، قائلا إن كيم أعاد التأكيد على التزامه التخلي عن أسلحته النووية ولكنه أبدى في الوقت نفسه مخاوف تتعلق بأمن نظامه إذا ما اتخذ مثل هذه الخطوة.

ترامب كان قد أعلن الخميس، إلغاء القمة التاريخية المرتقبة بينه وبين كيم في سنغافورة في 12 من حزيران/ يونيو المقبل، لكن بعد أقل من 24 ساعة، عاد الرئيس الأمريكي ليعلن أن اللقاء لا يزال من الممكن انعقاده بعد محادثات مثمرة مع كوريا الشمالية من أجل عقد القمة.

وكالة الأنباء الكورية الشمالية أعلنت أن الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي تعهدا خلال قمتهما عقد لقاءات متكررة في المستقبل، وأكدا على موقفهما ببذل جهود مشتركة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

كوريا الشمالية قالت إن زعيمها شكر مون جيه إن على الجهود الكبيرة التي بذلها في سبيل القمة، كما أشارت إلى رغبة كيم الثابتة بعقد القمة التاريخية مع ترامب الشهر المقبل.

من جدة د. خالد محمد باطرفي الاكاديمي و المحلل السياسي

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