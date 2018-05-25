ترامب: القمة مع زعيم كوريا الشمالية قد تعقد في موعدها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه من الممكن عقدُ قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 يونيو، كما كان مقررا لها، على الرغم من قراره السابق بإلغائها.

وقال ترامب، إن المحادثات مع بيونغ يانغ قائمة، وأنه يريد عقد القمة.

وقال ترامب : "سنرى ما سيحدث. نتحدث معهم الآن. قد تعقد القمة في 12 (يونيو). نريد القيام بذلك".

وكان ترامب أعلن الخميس إلغاء القمة المرتقبة، فيما ردت بيونغيانغ بأنها "ترغب في منح الولايات المتحدة الوقت والفرص"، لإعادة النظر في المحادثات "في أي وقت، وبأي صيغة".

ورحب الرئيس الأميركي الجمعة بالرد الكوري الشمالي على قرار الإلغاء، ووصفه ترامب بـ"الدافئ والمثمر"، معبرا عن أمله في "رخاء وسلام طويلين ودائمين".

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، إن بيان كوريا الشمالية يحمل "أنباء جيدة للغاية"، مضيفا: "سوف نرى قريبا إلى أين سيقودنا هذا، نأمل في تحقيق رخاء وسلام طويلين ودائمين. وحده الزمن سوف يخبرنا".

وفي رسالة إلى كيم، استند ترامب في إلغاء القمة إلى "غضب هائل وعداء صريح" من قبل بيونغيانغ، لكنه تمنى لو عقدت القمة.

ووصف نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي غوان قرار ترامب بـ"غير المتوقع" و"المؤسف بشدة"، وقال إن إلغاء المحادثات يظهر "مدى خطورة وضع العداء التاريخي المتجذر في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ومدى الإلحاح لعقد القمة لتحسين العلاقات".

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