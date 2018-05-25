الصين تتحدث عن الصبر بعد إلغاء قمة ترامب وكيم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

دعت الصين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، الجمعة، إلى البرهنة على "حسن النية" و"الصبر"، غداة إلغاء الرئيس دونالد ترامب قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ للصحفيين إن "تحقيق الانفراج الأخير في شبه الجزيرة الكورية جاء بعد جهود كبيرة، وعملية التسوية السياسية لا تزال أمام فرصة تاريخية".

وفي هذا الإطار، قالت كوريا الجنوبية، الجمعة، إن الاتصالات المباشرة بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "ضرورية".

وقال المسؤول الإعلامي بالرئاسة في إفادة صحفية إن مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي مون جي-إن الأمنيين تعهدوا خلال اجتماع الجمعة بتعزيز جهود تحسين العلاقات بين الكوريتين، الأمر الذي سيسهم بدوره في تحسن العلاقات بين بيونغيانغ وواشنطن، واستكمال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وكان ترامب أبلغ كيم، الخميس، بالانسحاب من اجتماع كان سيصبح أول قمة على الإطلاق بين البلدين، كان مقررا عقده في سنغافورة يوم 12 يونيو.

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