ماذا بعد قرار ترامب؟

أخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اخر التطورات بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الغاء القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في سنغافورة

-البيت الابيض اعلن عن ارسال ترامب رسالة لكيم جونغ اون ابلغه فيها بالغاء القمة في سنغافورة.

- قال ترامب في الرسالة التي وجهها إلى الزعيم الكوري الشمالي: "كنت أتطلع كثيرا لألتقيك هناك"

-ترامب في رسالته اشار الى وجود غضب وعدائية من جانب كوريا الشمالية.

- وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو : القمة بين كيم وترامب ألغيت لعدم توافر الظروف لتحقيق نتيجة إيجابية

-وزير الخارجية الأميركي: كنا على استعداد لعقد لقاء مع الجانب الكوري الشمالي وطالبنا بيونغ يانغ تحديد فرقها التحضيرية للقمة ولم نتلق تجاوبا وردا

- مسؤولة كورية شمالية رفيعة انتقدت، الخميس، نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، لإدلائه بتصريحات وصفتها بأنها "جاهلة وغبية" خلال مقابلة تلفزيونية أخيرة معه تطرقت إلى مفاوضات نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

- كان بنس حذر، خلال مقابلة مع قناة فوكس الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، من المراوغة مع واشنطن والتلاعب بها قبل القمة المقررة بين زعيمي البلدين الشهر المقبل في سنغافورة، معتبرا بأن ذلك سيكون "خطأ كبيرا".

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