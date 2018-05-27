ارتفاع عدد وفيات الإيبولا في الكونغو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو أن هناك وفاة أخرى لحالة أصيبت بالإيبولا، ما يزيدُ عدد الوفيات إلى 12.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الوفاة حدثت في إيبوكو، وهي منطقة ريفية تقع في مقاطعة إكواتور شمال غربي البلاد، ويوجد حاليا 35 حالة مؤكد إصابتها بالإيبولا.

وقال البيان أيضا إن العاملين في المجال الصحي حددوا الأشخاص، الذين كانوا على اتصال بالحالات المؤكد إصابتها بالإيبولا في 3 مناطق في مقاطعة إكواتور، وهي مناطق بيكورو وإيبوكو الريفيتين ومبانداكا، عاصمة الإقليم التي يقطنها 1.2 مليون شخص والتي تعد محور النقل على نهر الكونغو.

وتوجه وزير الصحة الكونغولي، أولي إيلونغا، السبت، على متن مروحية إلى بيكورو وإيبوكو لمتابعة انتشار العاملين في المجال الصحي بالمنطقتين.



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