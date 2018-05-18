الصحة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن الإيبولا في الكونغو

أخبار الآن | جنيف - سويسرا (رويترز)

من المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا اليوم الجمعة لبحث المخاطر العالمية لتفشي وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إن لجنة الخبراء ستحدد ما إذا كانت ستعلن ”حالة طوارئ في مجال الصحة العالمية“ والتي ستتطلب مزيدا من المشاركة العالمية واستنفار جهود البحث وحشد الموارد.

وكانت لجان طوارئ قد تشكلت من قبل لتقديم النصح بشأن تفش سابق لأوبئة مثل انتشار فيروس زيكا في 2016 في أمريكا اللاتينية وانتشار الإيبولا الضخم في غرب افريقيا الذي أودى بحياة 11300 شخص في غينيا وسيراليون وليبيريا في الفترة من 2014 إلى 2016.

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