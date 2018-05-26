واشنطن تستنكر استيلاء الحرس الثوري على ثروة الإيرانيين

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

صرح مسؤولون بالبيت منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستنكر استحواذ الحرس الثوري الإيراني على ثروة الشعب واستخدامها في تأجيج الصراعات وتهديد التجارة الدولية.

وتتهم أمريكا إيران بالقيام بأنشطة خبيثة في منطقة الشرق الأوسط ودعم الجماعات الارهابية في العراق وسوريا ولبنان، كما انسحبت مؤخرًا من الاتفاق النووي الإيراني، بحجة أنه لا يحد من نشاطها الخبيث في المنطقة.

اقرأ أيضا:

بومبيو: المهام المطلوبة من إيران تنفيذها ليست صعبة

إيران تطلب من أوروبا التدخل لإنقاذ الاتفاق النووي