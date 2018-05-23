بومبيو: المهام المطلوبة من إيران تنفيذها ليست صعبة

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إن المطلوب من إيران ليس من الصعب تنفيذه، مشيرا إلى أن بلاده لن تتساهل مع ما تفعله طهران من خلال ميليشيات حزب الله.

وأوضح بومبيو، في مؤتمر صحفي "المطلوب من إيران ليس من الصعب تنفيذه ونحن لن نتساهل مع ما تفعله طهران من خلال حزب الله في أوروبا والدول العربية".

وأضاف "فيلق القدس (التابع للحرس الثوري الإيراني) ينفذ اغتيالات في أوروبا ومناطق أخرى من العالم".

وتابع "على الشعب الإيراني اختيار شكل القيادة التي يريدها"، معبرا عن ثقته في إمكان تطوير نهج دبلوماسي مع الأوروبيين بشأن إيران.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب فرض واشنطن عقوبات على 5 إيرانيين لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني، وتمكينهم الحوثيين في اليمن من إطلاق صواريخ على مواقع في السعودية.

وطالت العقوبات الجديدة كلا من محمود باقري كاظم آباد، ومحمد آغا جعفري، وجاويدشير أمين، ومهدي أزربيشيه، وسيد طهراني، وفق ما أوضح موقع وزارة الخزانة الأميركية.

وكانت إدارة دونالد ترامب هددت طهران بفرض "أقوى عقوبات في التاريخ" إذا لم تلتزم بشروطها للتوصل إلى "اتفاق جديد" موسع بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.

ويوم الاثنين، حدد بومبيو 12 شرطا للتوصل إلى "اتفاق جديد" مع إيران، مع مطالب أكثر صرامة حول النووي، ووضح حد لبرنامج الصواريخ الباليستية والتدخل الإيراني في النزاعات الشرق الأوسطية.

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