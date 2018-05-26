مقتل قيادي من طالبان في إقليم ننجارهار بأفغانستان

أخبار الآن | ننجارهار - افغانستان (وكالات)

قـُتل قيادي عسكري من جماعة طالبان في إقليم ننجارهار اثر قصف جوي شنه سلاح الجو الافغاني شرقي البلاد، طبقاً لما ذكرته وزارة الدفاع الافغانية في بيان .

وأضافت الوزارة أن قوات أفغانية نـَفذت عملية في إقليم ننجارهار، للقضاء على جول محمد سانجاري، القائد العسكري لطالبان.

وذكر بيان الوزارة أن سانجاري، إلى جانب مقاتلين اثنين آخرين، كان مستهدفاً في منطقة سواتي بالاقليم، بينما كان يحاول الفرار من المنطقة.

وأضاف بيان الوزارة أن "سانجاري كان متورطاً بشكل مباشر في هجمات انتحارية وهجمات إرهابية أخرى في الإقليم".

ولم تتوافر المزيد من التفاصيل عن العملية كما لم تعلق طالبان عليها.

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